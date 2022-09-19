Arda hazır değil

enerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının, istediklerini tam olarak yaptığını söyledi. Olumlu istatistiklerle ilgili, "Sezon bittiğinde F.Bahçe şampiyon olursa, o zaman bu istatistiklerin bir anlamı olacak" diyen Portekizli hoca, "Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı.Milli ara sonrası derbi var." ifadelerini kullandı. Süre bulamaması tartışılan Arda Güler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Arda 17 yaşında. Herkes onu görmek istiyor, o oynadığında mutlu oluyor. Ama hazır değil. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda iyi ama topsuz oyunda bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor."