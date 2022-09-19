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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Arda hazır değil

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Arda hazır değil

Jorge Jesus, genç oyuncusu Arda Güler için “Herkes onu görmekten mutlu oluyor ama gelişmesi gerekiyor. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Fiziksel olarak güçlü değil” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının, istediklerini tam olarak yaptığını söyledi. Olumlu istatistiklerle ilgili, "Sezon bittiğinde F.Bahçe şampiyon olursa, o zaman bu istatistiklerin bir anlamı olacak" diyen Portekizli hoca, "Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Daha da iyi olabiliriz. Milli ara sonrası derbi var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ancak her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Süre bulamaması tartışılan Arda Güler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Arda 17 yaşında. Herkes onu görmek istiyor, o oynadığında mutlu oluyor. Ama hazır değil. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda iyi ama topsuz oyunda bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor."

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Arda hazır değil
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