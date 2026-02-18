Dünya sporunda teknik direktörlük görevinin yapılmasının en zor olduğu takımlar belirlendi. ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesinin spor yayınları yapan eki The Athletic'in çalışmasında Türkiye'den Fenerbahçe de yer aldı. Yapılan değerlendirmede sarı-lacivertlilerin 2014'ten bu yana Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamamasına vurgu yapıldı ve "Son zaferlerinden bu yana 11. farklı teknik direktörle çalışıyorlar. Jose Mourinho bu sezonun başında görevden alındı. Şu an teknik direktörlük koltuğunda eski Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco oturuyor" ifadelerine yer verildi. Böylece Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden hocanın aslında ateşten gömlek giymeyi kabul ettiği de tescillenmiş oldu. Bir önceki başkan Ali Koç, teknik adamlar Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile mutlu sona ulaşamadı. Çalışılması en zor olan takımlar listesinin ilk sırasında İngiltere Erkek Milli Futbol Takımı yer aldı. İngiltere Premier Lig'den Manchester United, Tottenham, Chelsea futbolun beşiği olan ülkede çalışmanın zor olduğu kulüpler arasında bulunuyor. Formula 1'den Ferrari ve NBA ekibi L.A Lakers dikkat çeken diğer takımlar oldu.



MONTELLA'DAN YAKIN TAKİPYAKIN

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart'ta rakibi Romanya'yı elemesi halinde de 31 Mart'ta Slovakya-Kosova galibiyle finalde karşılaşacak olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella, milli futbolcuları yakın takibini sürdürüyor. Oyuncularının maçlarını tribünden takip eden İtalyan hoca, dün de Fenerbahçe'nin idmanındaydı. Nottingham Forest karşılaşması öncesi Tedesco'ya başarılar dileyen Montella, takımdaki milli oyuncuların son durumu hakkında da bilgi aldı.



ÇALIŞMASI EN ZOR TAKIMLAR

İngiltere (Erkek Milli Futbol Takımı)

New York Jets (Amerikan Futbolu Takımı)

Real Madrid (İspanya La Liga)

Ferrari (Formula 1)

Manchester United (İngiltere Premier Lig)

Tottenham Hotspur (İngiltere Premier Lig)

Chelsea (İngiltere Premier Lig)

New York Yankees (ABD Beyzbol Takımı)

Chelsea (İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

Amerika Birleşik Devletleri (Kadın Milli Takımı)

Watford (İngiltere Championship)

Bayern Münih (Almanya Bundesliga)

Los Angeles Lakers (ABD Basketbol Takımı)

New York Knicks (ABD Basketbol Takımı)

Brezilya (Erkek Milli Futbol Takımı)

Toronto Maple Leafs (ABD Buz Hokeyi Takımı)

Celtic (İskoçya Premier Ligi)

Rangers (İskoçya Premier Ligi)

Fenerbahçe (Türkiye Süper Ligi)

Alabama (Amerikan Futbolu Kolej Takımı)

Hindistan (Kriket Milli Takımı)