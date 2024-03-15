Atina’ya 4 kaldı

Çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak F.Bahçe, 4 maç geçerse adını finale yazdıracakFenerbahçe, Union yenilgisiyle bu hafta ülke puanına katkı yapamasa da İskoçya'dan gelen haberle yüzümüz güldü. UEFA ülkeler sıralamasında en yakın rakibimiz İskoçya'nın (36.050) tek temsilcisi Rangers'ın, elenmesiyle Türkiye (38.100) sezonu ilk 10 içinde bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu 2025-26'te Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.UĞUR ÇEMFenerbahçeli İsmail Yüksek, maç sonrası itiraf gibi açıklamada bulundu: "Hedefimiz turu geçmekti. İstediğimiz performansı gösteremedik ama turu geçtik.Fenerbahçe 117 yıllık tarihinde Avrupa kupalarında 4 farklı kulvarda çeyrek final gören ilk takım oldu. Sarılacivertliler ilk olarakçeyrek final yaşamıştı.bu başarıyı yaşadı.sadece çeyrek final oynamakla kalmamış, yarı finale de çıkmıştı.adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.Kaptan Dzeko, yenilgi sonrası gelen tur için, "İyi oynamamız gerekiyordu. Her pozitif sonuç, pozitif şeyler, negatif sonuçlar da negatiflik getirir. Bizim için iyi olan tek şey çeyrek finale çıkmamız. Kim rakip olacak yarın (bugün) göreceğiz ama biz her takımı yenecek güçteyiz" yorumunda bulundu.Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi ile başlayacak. TSİ 15.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleri belli olacak. Saatler 15.00'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi kurası çekilecek. Dün geceki sonuçların ardından Kanarya'nın muhtemel rakipleri şunlar oldu: Fiorentina, Viktoria Plzen, PAOK, Club Brugge, Lille, Aston Villa.Fenerbahçe'de son haftalara golleriyle damga vuran Mert Hakan Yandaş dün 75'te oyuna girdi. 10 dakika sonra kendini yere bırakıp, 17 yaşındaki Zeki Dursun'la yer değiştirdi. Futbolcunun durumu bugün belli olacak.ÇEYREK final biletini alan Fenerbahçe kasasını da doldurdu. Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayan, lider çıktığı H Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin kalem kalem kazancı şöyle oldu:GEÇTİĞİMİZ sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Konferans Ligi'nde evindeki 6 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı.