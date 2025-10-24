Avrupa sihirbazı

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

21 Ekim'de 27 yaşına giren Kerem Aktürkoğlu dün attığı golle hem kendisine doğum günü hediyesi verdi hem de taraftarı coşturdu. Nice maçında 2 gol birden atan ve galibiyette başrolü oynayan milli futbolcu dün de penaltı vuruşu ile fileleri buldu. Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 3 gole ulaştı.

TARAFTARIMIZIN YÜREĞİNE SAĞLIK

Fenerbahçe'de tek golün sahibi Kerem karşılaşma sonunda "Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız" dedi. Bu arada Fenerbahçe taraftarı maç bitmesine rağmen tribünleri terk etmedi, futbolcularla zaferi kutlamaya devam etti.

ÖZ GÜVEN KAZANDIK

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerin başında gelen Archie Brown galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. Hayat bu, her zaman hazır olmalısınız. Ben sürekli oynamak isteyen birisiyim. Her zaman takıma yardımcı olmak için hazırım. Takım arkadaşlarım, taraftarımız herkes hak etti. Genel olarak iyi bir iş çıkardık. Yüksek bir öz güvenle bir sonraki maça çıkacağız."

KEREM'DEN 44 MİLYON TL

UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu takımına 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.

STUTTGART AVCISI

Fenerbahçe'nin İtalyan asıllı Alman hocası Tedesco, Stuttgart'a rakip olduğu 7. maçında 5. galibiyetini aldı. Biri berabere biterken bir kez de yenildi.

3 PENALTIDAN 2'Sİ İPTAL

JAKOB Kehlet karşılaşmada ikisi F.Bahçe lehine biri Stuttgart'a üç kez beyaz noktayı gösterdi. 33'te ceza sahasında Skriniar'ın çekilmesini iyi gördü. Kerem penaltıdan golü attı. 60'ta Nene yerde kaldı hakem penaltı dedi ancak VAR ofsayt deyince karar iptal edildi. 66'ta Stiller'in şutuna Alvarez kayarak müdahale etti. Danimarkalı, 'Penaltı' dedi. VAR'dan izle uyarısı geldi. Ekran başına gidip kararını iptal etti.