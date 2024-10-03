Başakşehir evinde istediğini alamadı

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Rapid Wien'e 2-1 yenilerek grup aşamasına kötü başladı. Avusturya ekibi, 43. dakikada Schaub'ın sert vuruşunda öne geçti. Turuncu-lacivertliler hemen cevap verdi. 45+2'de Serdar Gürler'in ortasında Piatek güzel bir kafa vuruşuyla
skoru eşitleyip takımını soyunda odasında umutlu götürdü. Ancak ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahne alan Louis Schaub, Rapid Wien'i 2-1 öne geçirdi.
72'de konuk takım bir gol bulsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. Temsilcimiz mücadeleyi 2-1 kaybetti. Çağdaş Atan ve öğrencileri, Konferans Ligi'nin 2. haftasında 24 Ekim'de Slovenya ekibi NK Celje'ye konuk olacak.
GOLDEN SONRA PANİK YAPTIK!
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçtan sonra şunları söyledi: "Eksiklerimiz vardı, ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Rapid Wien, Avusturya'nın önemli kulüplerinden biri. Böyle bir rakibe karşı yine de çok pozisyona girdik,
yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Yenilgi için üzgünüm. Yediğimiz 2. golden sonra panik yaptık."
MONTELLA'DAN YAKIN TAKİP!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı yardımcısı Selçuk Şahin ile birlikte izledi. Yaklaşık 5 bin taraftar
takımlarını yalnız bırakmazken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdüğ da tribündeki yerini aldı.