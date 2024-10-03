Başakşehir evinde istediğini alamadı

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında Rapid Wien'e 2-1 yenilerek grup aşamasına kötü başladı. Avusturya ekibi, 43. dakikada Schaub'ın sert vuruşunda öne geçti. Turuncu-lacivertliler hemen cevap verdi.skoru eşitleyip takımını soyunda odasında umutlu götürdü.72'de konuk takım bir gol bulsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. Temsilcimiz mücadeleyi 2-1 kaybetti. Çağdaş Atan ve öğrencileri, Konferans Ligi'nin 2. haftasında 24 Ekim'de Slovenya ekibi NK Celje'ye konuk olacak.Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçtan sonra şunları söyledi: "Eksiklerimiz vardı, ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Rapid Wien, Avusturya'nın önemli kulüplerinden biri.yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Yenilgi için üzgünüm. Yediğimiz 2. golden sonra panik yaptık."A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı yardımcısı Selçuk Şahin ile birlikte izledi.takımlarını yalnız bırakmazken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdüğ da tribündeki yerini aldı.