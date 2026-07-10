Başarının şifresi; Keyif!

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Archie Brown, sezon öncesi hazırlık döneminin takım adına çok iyi gittiğini söyledi. İngiliz yıldız, "Takım olarak futbolumuzdan keyif alabilirsek, kupalar kazanabiliriz. Fenerbahçe büyüklüğünde bir kulüp, bütün kupalara talip olmalı ve bunu başarabilmeli.
Harika bir takıma sahibiz, bununla beraber harika bir hocamız var. Harika bir stadımız ve harika taraftarlarımız var. Başarı için bütün unsurlara sahibiz. Her zamanki gibi taraftarlardan ricam bizlere destek olsunlar. Biz yeni sezon için hazırız" diye konuştu.