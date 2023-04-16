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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Başkan olmazsa seneye kalmam

Samet YÜKSEL
Başkan olmazsa seneye kalmam

“Ben kararımı sezon bitince veriyorum. Kariyerim boyunca hep bu şekilde oldu. Başkanımız beni davet edip konuşmak istedi. Sayın Koç görevine devam ederse senaryo benim için farklı olur, aksi bir durumda giderim”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından oyuncularını tebrik ederken taraftarları eleştirdi, sarılacivertli takımdaki geleceği ile ilgili de net konuştu. İşte Portekizli hocanın açıklamaları: "Bu takım, pes etmeyen, son saniyeye kadar savaşan, inançlı, karakterli bir takım. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. İrfan Can sonradan oyuna girdi, galibiyette önemli payı oldu. Girerken taraftar tarafından protesto edildi. Neden böyle yuhalarlar anlayamıyorum. İrfan Can çok kaliteli ve profesyonel futbolcu. Valencia bu ligde en fazla golü atmış futbolcu, bir pozisyonu kaçırdığında ıslıklanıyor. Ne istiyorlar gerçekten bilmiyorum."

TARAFTARDAN DESTEK ALAMADIK
İkinci golden sonra bitime bir dakika vardı. Tribünlerden oyuncuları desteklemelerini istedim. Maç boyunca taraftarın yardımını fazla görmedik. Onlardan isteğim, oyuncu ayırmasınlar. Kazanmak için sahada rakibimizden daha iyi olmalıyız ama taraftarın da desteğine ihtiyacımız var. Başkanımız Ali Koç beni davet etti, konuşmak istedi. Ben kararımı sezon bitince veriyorum. Kariyerimde hep böyle oldu. Sayın Koç görevinde kalırsa, benim için senorya farklı olur. Kalmazsa seneye olmam."

FLAMENGO BAŞKA JORGE İLE ANLAŞTI!
Uzun süredir, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için uğraş veren Flamengo, girişimlerinden sonuç alamayınca rotayı Jorge Sampaoli'ye çevirdi. Brezilya ekibi, Arjantinli teknik direktörle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşme imzaladı. Jesus, kendisine 3 milyon Euro öneren Flamengo yetkilileriyle yaptığı görüşmede sezon sonunu işaret etmiş, ayrıca F.Bahçe'den kazandığı 7 milyon Euro'yu talep etmişti.

ARDA GÜLER RESİTAL SUNDU
F.BBAHÇE'NIN genç yıldızı Arda Güler, sahaya 11 çıkarken adeta tek başına resital sundu. Pasları, çalımları ve ortalarıyla izleyenleri keyiflendiren 18 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada uzun süre en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada kaldı. 78 dakika oynayan Arda, 77 kez topla buluşurken 3 şut çekti. 41 pas yaptı, yüzde 88 isabet sağladı.

HAKEMİN ÖNÜNÜ KESTİLER
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu. İlk yarının bitiminde Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek, itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, bunun üzerine De Deus'u sartla cezalandırdı. Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki de uzun süre Karaoğlan'la tartıştı.

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Başkan olmazsa seneye kalmam
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