Başkan saha dışına ben içine bakacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla dün bir araya geldi. Devam eden çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarların beklediği Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oynattığı istekli futbolu sarı-lacivertli taraftarlara hediye edeceklerini aktaran Kartal, "Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe'de ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz" diye konuştu.

CARLOS İÇİN TUTANAK TUTULDU

Bu arada takıma henüz katılmayan Diego Carlos konusuna da değinen İsmail Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular, Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziran'da bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk. Ben de yönetime transfer raporumu verdim"

ESKİSİ GİBİ KİMSE HAKKIMIZI YİYEMEZ

FENERBAHÇE ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, daha önce görevde olduğu süreçte haklarının yenildiğini ve bu sezon bunun tekrar etmeyeceğine inandığını belirtti. Adaletli bir sezon geçmesini istediklerinin altını çizen Kartal, "Aziz (Yıldırım) Başkan ve yönetim, saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SARAN İLE İKİ SEFER GÖRÜŞTÜM

Eski başkan Sadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle 2 sefer görüştüklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Bu sene tek bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum, yarın burada onlar olacak."

OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN BİZİMLE KALACAK

İlk resmi karşılaşmaya kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran İsmail Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabii olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, detaylı şekilde onu planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SİDİKİ CHERİF'İN PARASI ÇOK YÜKSEK

SİDİKİ Cherif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden deneyimli çalıştırıcı Kartal, "Cherif çok eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan, bir geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona (Euro) transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek rakamlar. Bu durum da kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım, orasını ben bilemiyorum" şeklinde konuştu. Başkan Yıldırım da bu transferi daha önce eleştirmişti.

KOCAMAN GELSEYDİ BENİM İÇİMDE BURUKLUK OLMAZDI

İsmail Kartal, kendisinden önce teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman hakkında da şunları söyledi: "Aykut Kocaman çok iyi bir antrenör ve Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığı olmaz. Aykut hoca, benim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut hoca yerimde olsaydı, onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim."

OĞLUM ÜNİVERSİTE BİTİRDİ, DİLİ VAR...

Kartal, teknik ekibe giren oğlu Emre Kartal üzerinden yapılan tartışmalara da değindi: "Buraya çok büyük, dünya çapında hocalar geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Oğlum, F.Bahçe altyapısında 10 yıl oynamış, kaptanlık yapmış. Marmara Üniversitesi'nde BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) okudu. İngilizcesi var. Antrenör diploması aldı. Emre'nin bu göreve gelmesinin nedeni, benim oğlum olması değil."

YABANCIDA 12+2 HERKESE ELZEM

İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını ifade etti. Hem 10+4 hem de 12+2 kuralına göre hazırlıklar yaptıklarını anlatan Kartal, "Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararını veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 12+2 herkes için daha elzem gibi duruyor. 10+4 olursa da biz planlarımızı buna göre yapıyoruz" diye konuştu.