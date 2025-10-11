Başkana söz verdi!

Sakatlığı nedeniyle 44 gündür takımdan ayrı kalan ve geri dönüşü merakla beklenen Jhon Duran, milli arada vites yükseltti. Başkan Sadettin Saran'ın desteğini yanında hisseden 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, 8 gün sonra Kadıköy'de oynanacak Karagümrük maçında sahada olmayı hedefliyor. Duran, kendisini sürekli arayan, iletişim halinde kalan ve destek olan Saran'a "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek başarı sözünü de verdi. Genç golcünün hem fiziksel hem mental olarak çok iyi durumda olduğu öğrenilirken teknik direktör Tedesco da futbolcu ile yakından ilgileniyor. Ev problemi çözülen yetenekli futbolcunun, sağlık açısından da herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Samandıra'daki antrenmanlarda oldukça yüksek bir performans sergileyen Duran, psikolojik ve mental olarak Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda.

DEĞİŞİM TAMAMLANDI

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de beklenen genel kurul dün gerçekleştirildi ve görev değişimi resmen tamamlandı. Toplantıda Ali Koç ve yönetimi istifalarını sunarak görevlerinden ayrıldı. Böylece uzun süredir hazırlıkları yapılan geçiş süreci resmiyet kazandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak seçilen Sadettin Saran ve belirlediği ekip, Futbol A.Ş.'de de yönetim koltuklarına oturdu. Saran, böylece hem kulüp hem de futbol şirketi yönetiminde tam yetkiyi devralmış oldu.



SAMANDIRA'DA KAMP VAR!

Sarı-lacivertliler, milli arayı mini kampa çevirdi. Milli Takımlar'a gitmeyen oyuncularla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncuların fizik gücünün yanı sıra mental olarak da toparlanmaları için yoğun mesai yapıyor.