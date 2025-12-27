Becao için hesap zamanı

F.Bahçe'de kadro dışı olan Becao için Süper Lig'den teklifler yağıyor. 8.3 milyon Euro'ya alınan ve Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan Brezilyalı, Anadolu kulüplerinin takibinde. Yıllık 1.8 milyon Euro kazandığı iddia edilen oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı ancak ücretinin tamamını istediği öğrenildi. İtalya ve Brezilya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almak isteyen oyuncunun yıllık ücretinin kalan yıllardaki bölümünü kimse ödemek istemiyor. Bonservisi de yüksek görülen oyuncu için yönetim maliyet hesaplaması yapıyor.

HEDEF SÜPER BAŞLANGIÇ

YENİ yılda Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa ile sahalara dönecek olan F.Bahçe'de hedef de zaferle başlamak. 6 Ocak Salı günü, Samsunspor'u devirip ardından da finalde kazanıp kupayı kaldırmak ilk hedef olarak belirlendi. Sarı-lacivertli yönetim, bu kupanın hem takıma ve taraftara moral olacağına inanıyor hem de kupa ile başlamanın şans getireceğine.