Benim farkım!

Kartal, rakip hocaların “Kalite farkı var” açıklamalarına, “Bu tabii ki önemli, ama isterseniz en iyi oyuncuları getirin, sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz” cevabını verdi
Fenerbahçe'nin başında önüne geleni deviren, sarılacivertlilerde 2009-10 sezonunda8'de 8 ile ligebaşlayan Daum'unrekoruna ortak olan teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Mağlup ettiği teknik adamların, "F.Bahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kartal şu yanıtı verdi: "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diyeburadaki güçlü oyunuunutmamak gerekir. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Bu takım geçen sene farklı sistemde oynuyordu. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin, sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planıyarattık. Bunun B ve Cplanları da var."
LİVAKOVİC YİNE İZLEDİ!
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Livakovic forma giydiği son 4 Süper Lig maçında da kalesini gole kapattı. Antalya (3-2) ve Nordsjaelland (3-1) maçlarında avlanan tecrübeli eldiven, Alanya, Başakşehir, Ç.Rize ve Kasımpaşalı oyunculara geçit vermedi. 28 yaşındaki kaleci, EURO 2024'e gidiş için kritik öneme sahip 12 Ekim'deki maçta Türkiye'ye karşı Hırvatistan kalesini koruyacak.