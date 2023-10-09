Benim farkım!

Fenerbahçe'nin başında önüne geleni deviren, sarılacivertlilerdeteknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Mağlup ettiği teknik adamların, "F.Bahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kartal şu yanıtı verdi: "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar amaBu oyun nasıl oluşturuldu. Bu takım geçen sene farklı sistemde oynuyordu. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin, sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz.Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Livakovic forma giydiği son 4 Süper Lig maçında da kalesini gole kapattı. Antalya (3-2) ve Nordsjaelland (3-1) maçlarında avlanan tecrübeli eldiven, Alanya, Başakşehir, Ç.Rize ve Kasımpaşalı oyunculara geçit vermedi. 28 yaşındaki kaleci, EURO 2024'e gidiş için kritik öneme sahip 12 Ekim'deki maçta Türkiye'ye karşı Hırvatistan kalesini koruyacak.