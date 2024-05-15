Benitez hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üçüncü kez gireceği kongrede yine Aziz Yıldırım ile yarışacak. Yaptığı görüşme ile Sadettin Saran'ı adaylıktan vazgeçiren Koç, Yıldırım'ın Mourinho hamlesinin ardından çalışmalarına hız verdi.Rafael Benitez ismi ön plana çıktı. Son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran ve 12 Mart'ta görevinden ayrılan 64 yaşındaki İspanyol teknik adamla ilk temas kuruldu.direktörlük kariyerine 1986 yılında Real Madrid U18 takımıyla başlayan Benitez, sırasıylada çalıştı.Mart ayında buradaki görevinden ayrıldı. Kariyerinde 13 kupası olan 64 yaşındaki teknik adam, Liverpool'la(2004-05) yaşadı. 2 kez lig şampiyonu yaptığı Valencia ile(2003- 04) kaldırdı. Chelsea ile(2012-13) şampiyonu oldu.