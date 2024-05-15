Benitez hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üçüncü kez gireceği kongrede yine Aziz Yıldırım ile yarışacak. Yaptığı görüşme ile Sadettin Saran'ı adaylıktan vazgeçiren Koç, Yıldırım'ın Mourinho hamlesinin ardından çalışmalarına hız verdi. 6 yıl önce 12 bin oy farkla yendiği Aziz Yıldırım'a koltuğu bırakmamak için güçlü bir teknik adam arayışına girerken
Rafael Benitez ismi ön plana çıktı. Son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran ve 12 Mart'ta görevinden ayrılan 64 yaşındaki İspanyol teknik adamla ilk temas kuruldu. Geçtiğimiz yıllarda da Benitez ismi gündeme gelmiş ancak mutlu sona ulaşılamamıştı.
13 KUPASI VAR
TEKNİK
direktörlük kariyerine 1986 yılında Real Madrid U18 takımıyla başlayan Benitez, sırasıyla Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, DL Pro, Everton ve Celta Vigo'
da çalıştı.Mart ayında buradaki görevinden ayrıldı. Kariyerinde 13 kupası olan 64 yaşındaki teknik adam, Liverpool'la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
(2004-05) yaşadı. 2 kez lig şampiyonu yaptığı Valencia ile UEFA Kupası
(2003- 04) kaldırdı. Chelsea ile Avrupa Ligi
(2012-13) şampiyonu oldu.