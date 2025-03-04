Beşiktaş’la yarışıyorlar!

Süper Lig'in en çok gol atan (63) takımı olan Fenerbahçe'yi 3 oyuncusu sırtlıyor. Ligde En-Nesyri 24 maçta 16 gol-4 asiste imza atarken, Dzeko 25 müsabakada 12 gol-3 asist, Tadic de yine 25 karşılaşmada 9 gol-11 asistle öne çıktı. 3 oyuncunun gol sayısı 37'ye ulaşırken birçok takımı geride bıraktılar. Bu sezon 24 maçta 38 gol atan Beşiktaş'ı yakalamaya sadece bir gol kaldı. Eyüpspor'la aynı gole sahipler. A.Demir, Hatay, Kayseri, Bodrum, Sivas, Konya, G.Antep, Antalya, Alanya ve Rize Fenerbahçe'nin 3 yıldızının performansına ulaşamadı. Tüm kulvarlara bakıldığında ise Dzeko, En-Nesyri ve Tadic'in takıma verdiği katkı 56 gol oldu. Bu üçlü 27 kez de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldızları, Rangers ile oynanacak iki UEFA Avrupa Ligi maçında 7 gol atarsa ligde Fenerbahçe'nin 63 olan gol sayısını yakalayacak.



F.BAHÇE GEÇİLMEZ

63 golle Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, aynı zamanda en az gol yiyen ekibi durumunda. 25 maçta kalesinde 23 gol gören sarı-lacivertliler, son 10 Süper Lig sezonunda kalesine gelen isabetli şut ortalaması en düşük takımlar sıralamasında 3 sezona damga vurdu. Bu sene 2.72 olan rakam geçen yıl 2.71'di. 2015-16 sezonunda ise 2.88 olarak dikkat çekmişti. Kanarya, Süper Lig'de 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı.