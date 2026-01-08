Bir ilk peşinde

Samsunspor maçı sonrası verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan, Fenerbahçe'ye gelerek büyük bir takımda oynama hayalini gerçekleştirdiğini anlatanProfesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen de adım atan 25 yaşındaki futbolcu, o tarihten bu yana Monaco, Cercle, Heerenveen, Metz, Sheff Wednesday ve Samsunspor'da oynadı ancak hiç kupa kaldırmadı. Tecrübeli oyuncu, cumartesi günü Süper Kupa'da bir ilki yaşamak, sezon sonunda ise şampiyonlukla bunu taçlandırmak istiyor.