Bir kaptandan fazlası: Škriniar

Geçen sezon kiralık oynadığı F.Bahçe'ye bu yıl bonservisi ile gelen ve kaptanlık pazubandını da koluna takan Milan Skriniar, sarı-lacivertli takımın hem istikrar abidesi hem de ateşleyici gücü olarak bir kez daha öne çıktı. 30 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı kart cezalısı olduğu Karagümrük maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda sahadaydı.
Geçen sezondan bu yana toplam 4 kez ağları sarsan Skriniar, dün yaptırdığı penaltı ile de takımının öne geçmesinin önünü açtı. Slovak oyuncu F.Bahçe'de ikinci penaltısını kazandırdı. Deneyimli oyuncu sarılacivertlilerde 1 asist yaparken pas oranlarında da kalitesini gösterip hem lig hem de Avrupa'da %92'lik isabet oranına ulaştı.