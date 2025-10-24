Bir kaptandan fazlası: Škriniar

Geçen sezon kiralık oynadığı F.Bahçe'ye bu yıl bonservisi ile gelen ve kaptanlık pazubandını da koluna takan Milan Skriniar, sarı-lacivertli takımın hem istikrar abidesi hem de ateşleyici gücü olarak bir kez daha öne çıktı.Geçen sezondan bu yana toplam 4 kez ağları sarsan Skriniar, dün yaptırdığı penaltı ile de takımının öne geçmesinin önünü açtı. Slovak oyuncu F.Bahçe'de ikinci penaltısını kazandırdı.