Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin sarılacivertli takımı tercih etme sürecinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Savunma hattını Hollandalı stoperle güçlendiren sarı-lacivertlilerde transferin perde arkasında Dirk Kuyt ve kaleci Ederson'un önemli rol oynadığı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun, ilk teklifi aldıktan sonra bilgi için hemen İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alan vatandaşı Dirk Kuyt'ı aradığı öğrenildi. Hollandalı efsanenin, Ake'ye hem kulüp hem de İstanbul hakkında son derece olumlu referans verdiği belirtildi. Kuyt'ın, Ake'ye Fenerbahçe sorusu hakkında, "Bir saniye bile düşünme. Çok büyük, harika bir takım. Taraftara da hayran kalacaksın" cevabını ilettiği öğrenildi.

AVUSTURYA KAMPINDA TAKIMA KATILACAK...

Deneyimli savunmacının ayrıca Manchester City'den takım arkadaşı olan Ederson ile de fikir alışverişinde bulunduğu, aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından Fenerbahçe'ye imza atma kararı verdiği ifade edildi. Bu arada Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 32 turuna kadar gelip elenen tecrübeli futbolcunun, kısa bir tatilin ardından Avusturya kampına katılması bekleniyor. Yönetim, 21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasına tam kadro çıkmayı hedefliyor.



Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atan Nathan Ake, senelik 6 milyon Euro maaş alacak. İngiliz basınına göre 31 yaşındaki tecrübeli stoperin bonservisi için Manchester City'ye 10 milyon Euro bonservis ödenecek. Ake, geçen sezon 32 maçta toplam 1644 dakika oynadı.