Bir taşla iki kuş: Sidiki Cherif

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, yeni bir hamle daha yaptı ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'te forma giyen Sidiki Cherif için kulübüyle anlaştı.9 yaşındaki Fransız oyuncu, hem santrfor açığını kapatacak hem de 2003 ve sonrası doğumlular için açılan +2'lik yabancı kontenjanına uyuyor.Tedesco'nun da onay verdiği Cherif, dün gece İstanbul'a geldi.Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.