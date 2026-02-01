Bir taşla iki kuş: Sidiki Cherif

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, yeni bir hamle daha yaptı ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'te forma giyen Sidiki Cherif için kulübüyle anlaştı. 1
9 yaşındaki Fransız oyuncu, hem santrfor açığını kapatacak hem de 2003 ve sonrası doğumlular için açılan +2'lik yabancı kontenjanına uyuyor. Genç forveti 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus ile renklerine bağlayacak olan sarı-lacivertliler, son detaylar üzerinde el sıkışılmasının ardından transferi resmen duyuracak.
Tedesco'nun da onay verdiği Cherif, dün gece İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.