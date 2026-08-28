Birkaç transfer daha yaparız

F.Bahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kurayı şöyle yorumladı: "Tekrar burada olmak 18 yıl sonra çok güzel. Asıl olan bu elit ligde yer alabilmek. Herkes çok güçlü. Çok güzel, keyifli maçlar oynayacağız. Bizim temel hedefimiz kulübümüzü tekrar ayağa kaldırmak. İyi bir sinerji oluşturduk. Asıl hedef şampiyonluk hasretinin bitmesi. İlk adım olarak da Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olmak. Birkaç transfer daha yapacağız." F.Bahçe Yöneticisi Selim Kosif ise şunları söyledi: "Ait olduğumuz yere dönmek bize gurur verdi. Güzel kuralar çektik diye düşünüyorum. Bundan sonrası futbolcularda. U23 transferi düşünüyoruz. Diğer +10 kontenjanı için transferi kapattık."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör