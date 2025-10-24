F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco 1-0'lık galibiyet sonrası 'Birliktelik' vurgusu yaptı: "Taraftar, futbolcu, teknik heyet, yönetim birlikteliğine çok ihtiyacımız vardı. Stuttgart güçlü bir takım. Bundesliga'da 3. sırada olmaları tesadüf değil bunu gösterdiler. Takımımla gurur duyuyorum. Galibiyeti hak ettik. Bunu hep birlikte başardık. Taraftarımızın da bu galibiyette büyük payı var. Gece gündüz çalışıyoruz. Karagümrük maçı sonrası antrenmanlarımızı yaptık, geliştirmemiz gereken noktaları gördük. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Alvarez çok iyi bir noktaya evriliyor. Takım arkadaşlarını tanıması için de süreye ihtiyacı var. Ne zaman sağ ne zaman sol ayağınla oynayacaksın bu temel şeyler önemli. Stuttgart karşısında iyi oynadı. Kendisine yapılan fauldeki darbeyi gördük. Kırmızı kart gerekir miydi, pozisyonu izlemediğim için bir şey söyleyemiyorum."