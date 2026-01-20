Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri ‘Bize bu yoldan dönüş yok’
Giriş Tarihi: 20.01.2026

Fenerbahçe yönetimi, taraftarın gelmesi yönünde beklentiye girdiği N’Golo Kante’yi bitirmek için her yolu deniyor

Musaba, Guendouzi ve Mert Günok transferlerini tereyağından kıl çeker gibi bitiren Fenerbahçe, N'Golo Kante'de kayaya çarptı. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız orta saha için iki kez Abu Dabi'ye sefer yaptı ancak eli boş döndü. Futboldan Sorumlu Ertan Torunoğulları, Kasımpaşa maçı sonrası "Geliyor, geliyor" diyerek beklentiyi artırmıştı. Hatta Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin son seferi 'Alım ekibi, boş dönmezler' yorumlarını beraberinde getirmişti. Ancak Al-İttihad sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kante'yi bırakmaya yanaşmadı. Çift rakamlı bonservis isteği sarı-lacivertli yönetimde karşılık bulmadı. Dün transfer heyeti ile Başkan Sadettin Saran bir toplantı gerçekleştirerek son durumu masaya yatırdı. Saran, "Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız" dedi.

