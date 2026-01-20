‘Bize bu yoldan dönüş yok’

Musaba, Guendouzi ve Mert Günok transferlerini tereyağından kıl çeker gibi bitiren
Fenerbahçe, N'Golo
Kante'de kayaya çarptı. Sarı-lacivertli yönetim,
Fransız orta saha için iki kez Abu Dabi'ye
sefer yaptı ancak eli boş döndü. Futboldan
Sorumlu Ertan Torunoğulları, Kasımpaşa
maçı sonrası "Geliyor, geliyor" diyerek beklentiyi
artırmıştı. Hatta Torunoğulları, Devin
Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin son
seferi 'Alım ekibi, boş dönmezler' yorumlarını
beraberinde getirmişti. Ancak Al-İttihad
sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kante'yi
bırakmaya yanaşmadı. Çift rakamlı bonservis
isteği sarı-lacivertli yönetimde karşılık bulmadı. Dün transfer heyeti ile Başkan Sadettin Saran bir toplantı gerçekleştirerek son durumu masaya yatırdı. Saran, "Taraftar bu transferi istiyor. Bu yoldan dönemeyiz. Son ana kadar şartları zorlayacağız" dedi.