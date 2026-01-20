‘Bize bu yoldan dönüş yok’

Fenerbahçe, N'GoloKante'de kayaya çarptı. Sarı-lacivertli yönetim,Fransız orta saha için iki kez Abu Dabi'yesefer yaptı ancak eli boş döndü. FutboldanSorumlu Ertan Torunoğulları, Kasımpaşamaçı sonrası "Geliyor, geliyor" diyerek beklentiyiartırmıştı. Hatta Torunoğulları, DevinÖzek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin sonseferi 'Alım ekibi, boş dönmezler' yorumlarınıberaberinde getirmişti. Ancak Al-İttihadsözleşmesi sezon sonunda bitecek Kante'yibırakmaya yanaşmadı. Çift rakamlı bonservisisteği sarı-lacivertli yönetimde karşılık bulmadı.