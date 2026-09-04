Bonuslarla 42 milyon euro

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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SÜPER Lig'de yaz transfer dönemi bugün bitecek. Yönetim, Can Uzun için son kozlarını oynuyor. Sarı-lacivertlilerin Eintracht Frankfurt'a yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Alman kulübüne 37 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren resmi bir teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Almanya'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Frankfurt, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Can Uzun'u bırakma konusunda büyük bir risk taşıyor. Alman kulübünün, Can'ın ayrılması halinde yerini dolduramaması transferin önündeki engel.