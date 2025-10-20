İLK yarıda F.Bahçe'nin kazandığı penaltıya tepki gösteren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, devre arasında stadı terk etti. Maçın bitmesini bile beklemeyen Hurma, sinirli bir şekilde Kadıköy'den ayrılırken kendisine uzatılan mikrofonlara "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı"
ifadelerini kullandı.