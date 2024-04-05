Bu çocuklara yazık!

MURAT ÖZBOSTAN

LEVENT TÜZEMEN

GÜRCAN BİLGİÇ

ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe 'Ya yabancı hakem ya da erteleme' diyerek Süper Kupa için rest çekti. TFF de isteklerini kabul etmedi. Kanarya'nın sahaya U19'la çıkma kararını eleştirenler de destekleyenler de var. Ne dersiniz?yıllık tarihi olan bir kulübe yaşatılanların mantıklı hiçbir tarafı yok.sonuçlanan olağanüstü kongrenin ardından alınan bu karar, her şeyden önce F.Bahçe taraftarının içine sinmiyor. Bir de buna genç yıldızlarını alet etmek, onları bir piyon gibi kullanmak da senaryonun en kötü kısmı! "gibi senaryolar konuşuluyor.. Ya da formanın altından çıkacak sürprizler.. "restiyle TFF'ye resmi yazı yazmak da enteresan..diyorlar. Kime ne ceza veriyorsunuz?.. Benim gördüğüm burada tek cezalandırılan U19 takımı ve Türk futbolunun geleceği olan gencecik çocuklar...Ne diyelim harika bir protesto! Kupayı Galatasaray alacak.. Sarıkırmızılılar şampiyon olursa bir sezonda iki kupa G.Saray'a hediye edilmiş olacak. İşte o zaman Ali Koç ve yönetimi bunu nasıl izah eder camiaya!yine rezil olacağız. F.Bahçe'nin Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkması tam bir skandal. Genç oyuncular, sakatlanarak mı takımın 6 kişi kalmasını sağlayacak. Bu yorumu sayın Erol Bilecik'in açıklamalarından anladığım kadarıyla yapıyorum. Çünkü Bilecik, "dedi. TFF itibar suikastine uğruyor ancak çare üretemiyor.Ben oyuncuların ailelerinin yerinde olsam bu duruma izin vermem. O gençler, Fenerbahçe'ye oynamak için geldiler. Ama bir inat uğruna piyon durumuna getiriliyorlar. Futbolcuların oyundan kendilerini ne şekilde dışarı çıkaracaklarını merak ediyorum.mı diyecekler, yoksa rakibe yapacakları hamleler nedeniyle sahayı kart görerek mi terk edecekler. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk bunun analizini yapmalı, tedbirini almalı.camiası kararlılığını, yapabileceği en sert şekilde gösterdi.Bunu yaparken de kendi açısından en az zarar görecek yönteme girdi. U19 takımı yönetimin formülünde sahaya çıkacak ama maçı oynamayacak. Hedefleri o gencecik çocukları G.Saray karşısında ezdirmeden F.Bahçe'yi alınan karar doğrultusunda temsil etmeleri. Bunun karşılığı da hükmen mağlubiyet. Bunu gerçekleştirmenin formülleri var. Mesela takım sahadaOyuncular sakatlanabilir, maça devam etmeyebilir.G.Saraylı oyuncuları sakatlayacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir şey olmayacak. Bir kupadan çekilirseniz sonraki organizasyondan da men edilirsiniz. F.Bahçe yönetimi, bunu kendi isteğiyle yaptı. Kupaya katılmayacağını deklare etti. Bu durumya da devam ettirilir.bildim bileli dünyada benzeri olmayan ama bizim ülkemizin vazgeçilmezi '' olayı yüzünden çeşitli kaoslar yaşanıyor. Her TFF bundan nasibini ve eleştirisini aldı. Medya, yönetici, taraftar, teknik direktör ve futbolcu baskıları yüzünden hakemler 'büyüklerin' maçlarına rahat çıkamadı, takdir haklarını hep onlardan yana kullandılar. AmaTFF, eleştiri yağmuruna tutuldu, hakemler artık tamamen maç yönetemeyecek duruma geldiler. Ve en sonunda da Süper Kupa finali özelinde yaşananlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasından sonra olağanüstü kongre kararı aldı. Ana gündem maddeleri ligden çekilmek ve Süper Kupa finali için yapılacak yaptırımlardı. Birinci maddenin olasılığı için 'sıfır ihtimal' diye bahsetmiştim. İkinci madde kaçınılmaz oldu.bu gençlerin, çeşitli nedenlerle oyundan çıkarak maçın tatil edilmesine neden ola cak olmaları.