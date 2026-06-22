Buruk dokunuşuyla hayallerine kavuştu!

Bazı oyuncular transfer olur, bazıları ise yuvaya döner. Vedat Muriqi'in hikâyesi hep ikincisiydi, sadece biraz dolaşması gerekti. Prizren'de dedesinin sarı-lacivert atkısına bakarak büyüyen o Kosovalı çocuk, 2019'da Kadıköy'e ilk geldiğinde 15 gol atıp, 20 milyon Euro bonservis kazandırarak Lazio'ya gitmişti. İtalya'da unuttuğu golleri Mallorca'da yeniden bulan, La Liga'da bir adanın kralı olan adam, 32 yaşında kramponlarını bir müzeye emanet edip, kalbinin ait olduğu yere döndü.

HİKÂYESİ SAVAŞLA BAŞLADI

1990'ların Kosova'sında doğan bir çocuktan bahsediyorsanız, hikâye futbolla başlamaz. Vedat 4 yaşındayken ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Arnavutluk'a sığınmak zorunda kaldı. Annesi, çocuklarına tatile gittiklerini söylemişti. O günleri, "Araç kuyrukları, sokaklara saçılmış kıyafetler. Açım derdim, annemle babamın elinde sadece Alman askerlerinin verdiği ekmek ve süt vardı" diye anlatacaktı. Futbolla tanışması bir kayıpla oldu. Kosova'da sürekli elektrik kesilen bir akşam, babası top oynamaya götürdü. "Yorgunum, kaleye geçeceğim" dediği o müsabaka, babasının son maçı oldu. Muriqi, o günü "O anda sanki biri ışıkları kapattı" diye anlatmıştı. O ışıklar bir daha hiç sönmedi. O günlerde, dedesi ona sarı- lacivert bir atkı gösterdi.

KAHVEDE F.BAHÇE'Yİ İZLEDİ

"Futbola ilgi duymaya başladığımda aileme hangi takımı tuttuklarını sordum. Dedem, 'F.Bahçe'yi destekliyorum' dedi, hiç duymamıştım. Sarı-lacivert çizgili atkıyı asla unutmam. Ali Şen'in de Prizrenli olduğunu anlatmıştı" diyor Muriqi. Ertesi gün dedesiyle bir kahveye gidip F.Bahçe maçı izlediler. Ekranda Rapaic, Revivo vardı. O gün bitti, o sevda hiç bitmedi. Amcası Bahtjar'ın "Kosova'da futbol diye bir şey yok, garson ol" ısrarına rağmen annesi 15 yaşında okulu bırakmasına izin verdi. Gündüzleri amcasının kafesinde çalıştı, akşamları idmana gitti. 17 yaşında Arnavutluk'a taşındı. Oradan Giresunspor'a, ardından Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor. Okan Buruk yönetiminde Rize forması giydiği dönemde sivrilen Vedat, 30 maçta 16 gol-7 asistlik katkı sağlamış ve o dokunuştan sonra ilk kez çocukluk aşkına kavuştuğu Kadıköy'e gitti.

İSPANYA'DA TARİHE GEÇTİ

İtalya ona acımasız davrandı. Lazio'da 49 maçta 2 gol. Tribünler zalimdi, İtalyan basını da. Sonra Mallorca oldu. Ocak 2022'de kiralık gittiği adada 5 gol, 3 asistle takımı ligde tuttu. Mallorca tapusunu 7 milyon Euro'ya aldı. İspanyol ekibinde 54 golün 17'si kafayla geldi. 2022-23'te 15 golle parladı, son sezonunda ise 21 golle Eto'o'nun 17 gollük kulüp rekorunu kırdı, Güiza'nın (27) efsane döneminden sonra kulüp tarihinin en skorer ikinci sezonunu yaşadı. Hava toplarının kralıydı. Mallorca'nın en büyük oyuncularından biri olarak müzeye kramponlarını bıraktı.

DAHA VATANSEVERİM

Kosova Milli Takımı'na olan bağlılığı sarsılmazdı. Kosova, Türkiye'ye yenilip Dünya Kupası şansını kaybedince, "taktik sızdırdı" diye suçlayanlara şu yanıtı verdi: "Ben yarı Türk'üm, sizden daha vatanseverim!" İşte o insan şimdi eve döndü. Dedesinin atkısındaki arma için dönüyor. Hikâyesi, F.Bahçe'de kaldığı yerden devam edecek.