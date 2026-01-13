Bütün yollar Lookman’a çıkıyor

SÜPER Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe, transferde bir numaralı hedefi olan Ademola Lookman'a gözünü dikti. Sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı hücum oyuncusunun menajeriyle görüşmüş,Atalanta pazarlıklarda şu ana kadar çok katı davranıyor. İtalyan kulübü, Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro bonservis önerisini kabul etmedi... Ancak yönetim, teknik direktör Tedesco'nun çok istediği Lookman için gözünü karartmış durumda.Fenerbahçe'nin forvet listesindeki Sörloth ise ikinci plana düşmüş durumda. Atletico Madrid kulübünde düzenli olarak oynamaya başlayan Norveçli golcü, Türkiye'ye gelmek istiyordu fakat son haftalarda ilk 11'de başlaması kafasını karıştırdı. İspanyol temsilcisi de 35 milyon Euro'luk bonserviste indirime gitmiyor. Fenerbahçe, transfere ayırdığı bütçeyi de Lookman'da kullanmak istiyor.