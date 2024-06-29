Çağlar artık F.Bahçe’nin

Çağlar Söyüncü hareketliliği yaşanıyor. Geride kalan sezonun yarısında sarı-lacivertli formayı kiralık terleten milli stoperin bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşmelere başlandı. Hayatını Serra Pakdemir ile birleştiren Çağlar, önceki gün F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile kulüpte bir araya geldi. Avrupa'da çok fazla talibi olan 28 yaşındaki savunmacı, evlendiği için İstanbul'da yaşamak istiyor.İspanyol ekibinin oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, F.Bahçe'nin bu rakamı düşürdüğü ve tarafların anlaştığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.