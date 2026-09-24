Çalhanoğlu hamlesi!

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.Bahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin İnter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi. İtalya basınında yer alan bilgilere göre; Fenerbahçe, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın orta saha takviyesinde yerli bir isme yönelmek istediği ve Hakan'ın bu planın önemli adaylarından biri olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin milli futbolcu için resmi teklif yapma ihtimali de gündeme gelirken, Hakan'ın İnter ile mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar devam ettiği vurgulandı.
İtalyan kulübünün, 32 yaşındaki yıldızı takımda tutmak istediği bilinirken, Fenerbahçe'nin ocak ayında şartları zorlaması bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör