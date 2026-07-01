Canımızı ortaya koymalıyız

Fenerbahçe'de Guendouzi dün açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular da katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak, birbirimize adapte olmak ve birbirimizi daha iyi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey, bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı ortaya koymak." F.Bahçeli oyuncu sözlerini şöyle bitirdi: "Kampın benim için pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir tesis. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer de harika. Her şeyin bizim için mükemmel olduğunu söyleyebilirim."

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA SAÇLARINI KESER MİSİN?

Dünkü basın toplantısında Guendouzi'ye basın mensupları yukardaki soruyu sordu: İşte o yanıt: "Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce şampiyon olalım, ondan sonrasına bakarız."