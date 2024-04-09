Çifte müjde

Fenerbahçe'ye, Olympiakos ile perşembe günü oynayacağı Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi iki güzel haber geldi. A Milli Takım'dan sakat dönen İsmail Yüksek ile birlikte, sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen Fred, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. İki oyuncunun da Yunan ekibine karşı sahada olmasında bir sakınca görülmediği öğrenildi. Brezilyalı orta sahanın oynayacak duruma gelmesi, sarı-lacivertli teknik heyeti de mutlu etti.Bu süreçte 24 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya, bir tek Union Saint- Gilloise rövanşında mağlup oldu.