Çok para kazandırır

F.Bahçe'nin yeni transferi 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u eski teknik direktörü Erol Ateş değerlendirdi. Ateş, İsveç ekiplerinden GIF Sundsvall'da beraber çalıştığı Oppong'u şöyle anlattı: "Futbol terminolojisini bile bilmiyordu ama merdivenleri hızlı tırmandı. Skriniar'dan daha hızlı, modern futbolun tüm şartlarına uyuyor. Ön alanda oynanacak maçlarda ve sol stoperde tercih edilebilir.Dışarıdan korkutucu görünebilir ama çok sevecen bir çocuk. İlk sezonunda liderlik beklenmemeli. Doğru yönlendirilirse fiziği sayesinde ileride Premier Lig ve Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayabilir. Tek cümleyle özetlemem gerekirse; gerçekten üst düzey bir potansiyeli var. Fenerbahçe'ye gelecekte büyük paralar kazandırabilir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör