Çok yazık oldu

Olympiakos deplasmanında skoru 3-2'ye getiren golü atan İrfan Can, Kadıköy'de de fileleri buldu. Bu sezon kariyer sezonunu yaşayan milli futbolcu 43. resmi maçında 16 gol-12 asiste ulaştı. Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan İrfan, Semih Şentürk ile gol sayısını eşitledi. İrfan maçtan sonra "En iyi maçlarımızdan birini oynadık. İlk yarı özellikle. Pozisyonlar bulduk. Ancak değerlendiremedik. Üzgünüz. Pazartesi maçımız var. Ligde Şampiyonluk şansımız yüksek. İnşallah ligde devam edip şampiyon olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.87. dakikada oyundan alınan Fred buna anlam veremedi. Yerini Zajc'a bırakan oyuncu kenara gelirkendiyerek değişikliğin nedenini öğrenmeye çalıştı. Saha kenarında da İsmail Kartal'la bu durumu konuşmaya devam etti.Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti. Böylece Süper Lig'de 2024-25 sezonunu ilk sırada tamamlayacak takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.FERDİ Avrupa'ya vedayı şöyle yorumladı:Önemli bir lig maçımız var, oraya odaklanacağız. Çok baskın oynuyorduk ama yeterli golü bulamadık. Livakovic iyi penaltılar kurtardı ama biz de kötü kaçırdık."