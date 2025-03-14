Çok yazık oldu

ALKIŞLAR İRFAN CAN'A

İrfan Can Eğribayat kalesinde devleşti ama yetmedi. Rangers'ın 9 net şutuna izin vermeyen milli eldiven, 90 dakika boyunca ve uzatmalarda takımı ayakta tutan isim oldu. Ancak İrfan Can'ın performansı tur için yeterli olmazken performansıyla alkışları topladı.





SZYMANSKİ YETMEDİ

İskoçya'da Sebastian Szymanski'nin skorer oyunun tura yetmedi. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini Rangers'a atan Fenerbahçeli oyuncu, ağları en son 9 Şubat'ta havalandırmıştı. Polonyalı yıldız, böylelikle 32 gün sonra golle tanıştı. Bu sezon ise toplamda 4. kez fileleri bulurken 9 da asist gerçekleştirdi. Maçın ardından şöyle konuştu: "Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı."



SKANDAL KARARLAR

19. dakikada Fenerbahçe'de Talisca, rakip ceza sahası çizgisinin önünde yer kaldı. Temsilcimiz faul beklerken Norveçli hakem Eskas, Brezilyalı oyuncuya aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. F.Bahçe yedek kulübesinin yoğun itirazı olsa da karar değişmedi. Pozisyonla ilgili VAR'dan da uyarı gelmedi. 57'de ise Kostic'in ortasında top, Rangers'tan Rıdvan'ın eline çarptı ancak hakem 'devam' dedi. 120'de Kostic yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem autu gösterdi. Mourinho maçtan sonra "3 penaltısı verilmeyen takım bizdik" dedi.



MERT MÜLDÜR'E NAZAR DEĞDI

BU sezon sakatlıklardan canı en çok yanan Fenerbahçe'de şimdi de Mert Müldür sorun yaşadı. Szymanski'nin ikinci golünün asistini yapan mili futbolcu, 87. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Alexander Djiku'ya bıraktı. Futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.



BİLBAO, ROMA'YI YAKTI DEVAM ETTİ

F.BAHÇE'NIN turu geçmesi halinde rakibi olacağı Athletic Bilbao, 2-1'lik yenilginin rövanşında Roma'yı sahasında 3-1 mağlup ederek Rangers ile eşleşti. Roma'da 11. dakikada Hummels kırmızı kart gördü. İspanyol ekibinin gollerini Nico Williams (2) ve Berchiche kaydetti. Çeyrek finale kalan takımlar ve diğer eşleşmeler şöyle: Frankfurt- Tottenham, Lyon- Manchester United, Lazio- Bodo/Glimt.

2.5 MİLYON EURO ELDEN KAÇTI!

FENERBAHÇE, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon Euro'luk gelirden mahrum kaldı. Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.