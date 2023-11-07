Crespo stopere

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin analizini yaparkenSamandıra'da yatıp kalkıyor. Kartal ve ekibini düşündüren en önemli konu,Defans hattı çöken F.Bahçe'dede UEFA listesine bildirilmedikleri için kadroda olamayacak.İsmail Kartal, Ludogorets'e karşıçekmeyi planlıyor.yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma çizgisini çok fazla önde kurmayacak ve risksiz bir oyun tercih edecek.Sakatlıkları süren ve listede olmayan diğer isimler ise Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Joshua King.