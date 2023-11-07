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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Crespo stopere

Samet YÜKSEL
Crespo stopere

Becao, Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle yine yok. Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA listesine bildirilmedikleri için kadroda olmayacak. Bu bölgeye Crespo-Oosterwolde çekilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin analizini yaparken Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarını kayıpsız geçmek için Samandıra'da yatıp kalkıyor. Kartal ve ekibini düşündüren en önemli konu, 13 futbolcunun Bulgaristan deplasmanında forma giyemeyecek olması. Defans hattı çöken F.Bahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Serdar Aziz'in yanı sıra Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA listesine bildirilmedikleri için kadroda olamayacak.

SADECE 2 KEZ BU BÖLGEDE OYNADI
İsmail Kartal, Ludogorets'e karşı savunmaya Miguel Crespo'yu çekmeyi planlıyor. Jayden Oosterwolde'yi de sol stoper yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma çizgisini çok fazla önde kurmayacak ve risksiz bir oyun tercih edecek. Kariyeri boyunca 187 maça çıkan Portekizli Crespo, sadece 2 karşılaşmada stoper olarak görev aldı. Oosterwolde ise 19. kez savunmanın merkezinde oynayacak. Sakatlıkları süren ve listede olmayan diğer isimler ise Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Joshua King.

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