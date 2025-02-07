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Giriş Tarihi: 7.2.2025

Defans yıkıldı!

Becao ve Oosterwolde’nin sezonu kapatmasının şokunu hâlâ üzerinden atamayan Fenerbahçe, Mert Müldür’ün sakatlıktan dönmesini beklerken Erzurum maçında 3 stoperini birden kaybetti

Samet YÜKSEL
Defans yıkıldı!

Kanarya'nın defans hattı bu sezon bir türlü ayağa kalkamadı. Çağlar Söyüncü diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle 7 maç kaçırdı. Mert Müldür omuz sakatlığı nedeniyle son 7 karşılaşmada takımdan uzak kaldı. Becao ve Oosterwolde sezonu kapattı. Fenerbahçe'nin defans hattında yaşadığı talihsizlik Erzurumspor ile oynanan kupa maçında zincirleme şekilde devam etti. Maça 11'de başlayan Djiku sakatlanıp 55'te yerini yeni transfer Diego Carlos'a bıraktı.

Brezilyalı oyuncu, 61'de Yusuf Akçiçek'le değişti. Genç futbolcu da 75'te sakatlanıp görevini Kostic'e devretmek zorunda kaldı. Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde sıkıntı olduğu açıklanırken oyuncunun 2 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor. Sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan Diego Carlos 6 hafta takımdaki yerini alamayacak. 19 yaşındaki Yusuf, sol diz yumuşak dokusunda yaralanma nedeniyle bir hafta forma giyemeyecek. Defans hattını güçlendirmek için Aston Villa'dan 3.5 yıllığına alınan Carlos'un sakatlığı büyük şanssızlık olarak yorumlandı.

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Defans yıkıldı!
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