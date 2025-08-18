Jose Mourinho, Feyenoord ile Hollanda'da oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Yeni sezonda lig nasıl geçecek, beklentiniz ne" sorusuna "Her şey dejavu. Artık sürpriz olmayacak. Süper Lig'de beni nelerin bekleyeceğini biliyorum. Geçen seneye kıyasla böyle bir avantajım olacak" demişti… İlk hafta oynayacağı karşılaşma ertelenen Kanarya'nın, sezonun ikinci haftasında gittiği Göztepe deplasmanında dejavu yaşandı. İlk sene İzmir'de 2-0 öne geçip, skoru 2-2'ye getiren Fenerbahçe, bu kez kaçan penaltıya kadar rakip kaleye şut bile çekemedi. 0-0'lık sonuçla yine bir puana razı oldu.

RAKİP STOPERLER OYUN KURDU

Başkan Ali Koç'a 'Bu ligi çözdüm, bu yıl şampiyon olacağız' sözü veren Portekizli hoca, Göztepe karşısında da aynı hataları tekrarladı. Geçen sezon Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Samsunspor'a karşı oynadığı 9 maçta yalnızca bir galibiyet alan Mourinho, bu sezona da benzer bir oyun planıyla başladı. "Artık değiştim" diyen deneyimli teknik adam, Göztepe deplasmanında çift forvetle sahaya çıkmasına rağmen yine önde pres yapmadı. Rakibin üç stoperi de rahatça oyun kurdu. Rakip son 35 dakikada 10 kişi mücadele etmesine rağmen Mourinho yine savunma ağırlıklı oyunu tercih etti. İlk değişikliğini 70. dakikada yapan Portekizli teknik adam, üç stoperle oynamaya devam ederek risk almadı. Bu hamle, sadece taraftarın değil yorumcuların da tepkisini çekti.

CENK 2 HAFTA YOK

Feyenoord karşısındaki muhteşem geri dönüşün ardından gelen bu kayıp moralleri bozdu. Sarı-lacivertliler çarşamba günü play-off'ta Benfica'yı ağırlayacak. Göztepe maçında penaltıyı alan Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Oyuncunun çekilen MR'ında kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildi. Cenk'in tedavisine başlandığı bilgisi verilirken, dönüşünün 2 haftayı bulması bekleniyor.



'AKTÜRKOĞLU BURADA MUTLU'

FENERBAHÇE, Kerem Aktürkoğlu için pazarlıklarını sürdürürken Benfica cephesinden önemli bir açıklama geldi. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, 1-0 kazandıkları Estrela maçından sonra milli futbolcunun durumu hakkında konuştu. Kerem'i yedek oturtan ve süre vermeyen Lage, yıldız oyuncunun neden oynamadığı yönündeki soruya, "Bu tamamen teknik bir tercihti. Andreas iyi oynuyordu, hıza ihtiyacımız vardı. Aktürkoğlu burada çok mutlu, yeni numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Onu Fenerbahçe maçında oynatabilirim" cevabını verdi. Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'luk yaptığı teklifi geri çekmiş, 18 milyon Euro artı bonuslar şeklinde güncellemiş ancak bu rakam reddedilmişti. Kanarya rakamı yeniden yükseltirken pazarlıklar devam ediyor.