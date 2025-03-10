Derbinin galibi yok

F.Bahçe ile G.Saray arasındaki ezeli rekabet dün kadın futbolunda yaşandı. Galatasaray Petrol Ofisi, Florya'da ağırladığı rakibine geçit vermedi: 1-1. Ligde liderlik koltuğunda oturan Kanarya, 63'te Cox ile öne geçmesine rağmen, Aslan 71'de Usme ile karşılık verdi.
1-1'lik sonuçla puanlar paylaşıldı. 49 puana çıkan Fenerbahçe Petrol Ofisi, en yakın takipçisi Fomget'in, Beylerbeyi'ni 3-1 yenip puanını 49 yapmasıyla averajla liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Haftanın diğer büyük maçında Trabzon, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.