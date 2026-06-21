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Giriş Tarihi: 21.06.2026

Dev güç Vedat

Forvet transferinde acele etmeyen Kanarya, somut adımları Dünya Kupası sonrası atacak

Samet YÜKSEL
Dev güç Vedat
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, santrfor transferi konusunda acele edilmeyecek. Sarılacivertli yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 ve 28 Temmuz'da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynanacak iki karşılaşmaya mevcut kadroyla çıkılmasını hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ön eleme maçlarında takımın en uç noktasındaki ilk tercih olacak. Tecrübeli çalıştırıcının 4-2-3-1 sistemine devam etmesi beklenirken, Muriqi'in tek santrfor olarak görev yapacağı öğrenildi. Üç yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro maaş alacak. Kartal'ın yönetimden öncelikli olarak sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi istediği belirtildi. Sarı-lacivertli kurmaylar ise santrfor transferinde erken davranıp piyasa değerinin üzerinde bir bonservis veya maaş yüküne girmek istemiyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin de forvet transferi için yeniden gaza basacağı ifade ediliyor.

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#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL

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Dev güç Vedat
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