Dev kenetlenme

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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 yenip adını Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yazdırmasının ardından soyunma odasında da büyük sevinç ve kenetlenme vardı. Başkan Aziz Yıldırım soyunma odasına indi. Tüm takımı kutladı. Sakatlıkları nedeniyle İstanbul'da kalan Mert Günok, Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Mert Hakan Yandaş görüntülü aranıp soyunma odasındaki coşkuya ortak edildi. Dün İstanbul'a dönen takım ayağının tozuyla idmana çıktı. Konya karşılaşmasında beyin sarsıntısı yaşayan Kerem de düz koşu yaptı