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Giriş Tarihi: 28.08.2026

Devler Ligi hediyesi: Rashford

Samet YÜKSEL
Devler Ligi hediyesi: Rashford
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Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasreti bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, transferde de çıtayı yükseltti. Son kozlarını oynamak içinDevler Ligi'ni bekleyen BaşkanAziz Yıldırım daha önce ismisarı-lacivertli kulüple anılmasınarağmen aceleci olmadığıMarcus Rashford için onayverdi. Başkan, İngiliz sol kanadı taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi olarak kadroya katacak. Dün Kupa 1'in kura çekimine katılan yönetici Cihan Kamer'in bugün İngiltere'ye geçmesi ve hem Manchester United hem de oyuncu ile görüşme yapması bekleniyor. ManU,28 yaşındaki oyuncusunu kiralıkolarak göndermeye sıcakdeğil. 2028'e kadar Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi olan Rashford da daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılığa sıcak bakmadığını belirtmişti. Ancak sarılacivertliyönetim bu transferigerçekleştirmek için tüm kozlarınıoynamaya hazır

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DEVLER LİGİ #ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Devler Ligi hediyesi: Rashford
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