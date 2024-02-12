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Giriş Tarihi: 12.2.2024

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul

34 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 8 şutun 6’sını kurtardı. 1 puan alınmasında başrol oynadı

Mücadelede en dikkat çeken isimlerin başında, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran geldi. Fenerbahçe altyapısında ve A takımında uzun yıllar görev yapan 34 yaşındaki file bekçisi, dün ise sarı-lacivertlilerin 3 puan almasını engelledi. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 8 şutun 6'sını kurtarıp, yüzde 75'lik başarı oranı tutturdu. Ayrıca 2 ortayı da yakaladı. Süper Lig'de 22 müsabakada 29 gol yiyen Ertuğrul, 5 mücadelede kalesini gole kapattı. Dün özellikle 77. dakikada Krunic'in sert şutunu kurtarıp, ardından İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda da geçit vermemesi çok konuşuldu. Ertuğrul, Alanyaspor'a sezon başında bedelsiz şekilde transfer olmuştu.
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Diriliş Ertuğrul
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