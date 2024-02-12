Diriliş Ertuğrul

Mücadelede en dikkat çeken isimlerin başında, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran geldi. Fenerbahçe altyapısında ve A takımında uzun yıllar görev yapan
34 yaşındaki file bekçisi, dün ise sarı-lacivertlilerin 3 puan almasını engelledi. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 8 şutun 6'sını kurtarıp, yüzde 75'lik başarı oranı tutturdu. Ayrıca 2 ortayı da yakaladı. Süper Lig'de 22 müsabakada 29 gol yiyen Ertuğrul, 5 mücadelede kalesini gole kapattı.
Dün özellikle 77. dakikada Krunic'in sert şutunu kurtarıp, ardından İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda da geçit vermemesi çok konuşuldu.
Ertuğrul, Alanyaspor'a sezon başında bedelsiz şekilde transfer olmuştu.