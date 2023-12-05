Djiku’ya tarih veremem

Fred'e kavuşan Fenerbahçe, Djiku'nun derbide sahada olmasını bekliyordu ancak teknik direktör İsmail Kartal tarih veremeyeceğini söyledi. İşte tecrübeli hocanın yorumları: "Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Şimdi Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Ferdi ve Fred ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklar. Djiku'yagün gün bakıyoruz. Takımantrenmanlarına başladı. Birtarih vermem doğru olmaz, haftasonuna kadar değerlendireceğiz.Derbilerin favorisi yoktur, sonuçlarkestirilemez. Oynayıp ne olacağınıgöreceğiz."