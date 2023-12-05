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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Djiku’ya tarih veremem

Samet YÜKSEL
Djiku’ya tarih veremem
Fred'e kavuşan Fenerbahçe, Djiku'nun derbide sahada olmasını bekliyordu ancak teknik direktör İsmail Kartal tarih veremeyeceğini söyledi. İşte tecrübeli hocanın yorumları: "Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Şimdi Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Ferdi ve Fred ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklar. Djiku'ya gün gün bakıyoruz. Takım antrenmanlarına başladı. Bir tarih vermem doğru olmaz, hafta sonuna kadar değerlendireceğiz. Derbilerin favorisi yoktur, sonuçlar kestirilemez. Oynayıp ne olacağını göreceğiz."

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Djiku’ya tarih veremem
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