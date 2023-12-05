Djiku’ya tarih veremem

Fred'e kavuşan Fenerbahçe, Djiku'nun derbide sahada olmasını bekliyordu ancak teknik direktör İsmail Kartal tarih veremeyeceğini söyledi. İşte tecrübeli hocanın yorumları: "Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Şimdi Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Ferdi ve Fred ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklar.