Doktor derdime çare bul!

Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep karşısında da puan kaybeden Fenerbahçe, 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü… Üst üste gelen kayıplar, milli ara öncesi oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının önemini artırdı. Bu mücadele Şampiyonlar Ligi'nde Roma beraberliği sonrası istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın baskısı ile göreve dönen İsmail Kartal için de 'ya tamam ya devam' niteliğine geldi. Kartal, ilk 11'de ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. En önemli hamlelerinden biri Kerem Aktürkoğlu olacak. Tecrübeli teknik adamın, Gaziantep maçında beklenen katkıyı alamadığı Kerem'i, Eyüpspor karşısında kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Ayrıca orta sahadaki mevcut düzeni de değiştirecek. Kante- Guendouzi-İsmail üçlüsüyle devam etmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Kartal'ın üzerinde durduğu en dikkat çekici seçenek ise çift forvetli sistem. Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Bu arada Başkan Aziz Yıldırım'ın hafta içinde Samandıra'ya gideceği öğrenildi.





7 MAÇ 170 DAKİKA 0 İSABET !

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, henüz beklenen seviyeye ulaşamadı. Sezon başında taraftarın büyük gol beklentisiyle kadroya katılan Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli forma altında geride kalan bölümde istediği performansı ortaya koyamadı. Lukaku, bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı. Toplam 170 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, son olarak Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başladı. Ancak tecrübeli yıldızın istatistikleri dikkat çekiyor. Lukaku, forma giydiği 7 maçta da kaleyi bulan bir şut çekemedi. Gol yollarında etkili olması beklenen yıldız futbolcunun henüz isabetli şut üretememesi, performansına yönelik eleştirilerin de giderek artmasına neden oldu.

SIFIR ÇEKTİ

Kerem çıktığı 4 maçın 2'sinde ilk 11'de forma giyerken gol ve asist katkısı veremeyerek kötü bir tablo çizdi. Sol kanat bu karşılaşmalarda toplam 188 dakika süre buldu, 0,77 gol ve 0.75 asist beklentisinde kaldı. Maç başına 1.5 şut çekerken bunların 0.3'ünde isabet sağladı. 2 büyük şans kaçırdı, maç başına 0.5 top çaldı. 1.8 kilit pas, yüzde 83 isabetli pas, yüzde 20 isabetli orta, 7.5 top kaybı ve yüzde 40 top sürme değerleriyle hayal kırıklığı yaşattı. Devler Ligi'nde ise 1 maça çıkıp skor üretemedi.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör