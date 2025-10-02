Duran için risk almam!

TARAFTARA MESAJ: TRİBÜNLER ALEV ALSIN YETER

F.Bahçe'nin Alman asıllı İtalyan hocası, Nice'in savunmada güçlü bir takım olduğunu belirtip, "Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız. Şunu unutmamak lazım. Onların da bizi savunması lazım. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Kazandığımız maçlardan sonra bazen uyumam ve analiz yaparım. Kaybettiğimizde sorunu görür ve düzeltmeye çalışırım. Taraftar her zaman haklıdır. Onlardan gelen tepkilerle baş edebilmeliyiz. Maç için özel bir mesajım yok. Tribünler alev alsın yeter" şeklinde konuştu.



HAYDİ KANARYA NİCE ZAFERLERE

G.Saray'ın Liverpool zaferinin ardından gözler bugün Fenerbahçe'nin Nice karşısında alacağı sonuca çevrildi. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerin, Fransız temsilcisiyle Chobani Stadı'ndaki mücadelesi 19.45'te başlayacak. Avrupa'da kırmızı kart cezası biten Talisca, takıma döndü. Ancak gribal enfeksiyon nedeniyle Asensio son idmanda yer almadı. Buna rağmen maç öncesi kampta takımla birlikte kalacak. Nice ile tarihinde daha önce 5 kez karşılaşan F.Bahçe, 4 yenilgi alırken sadece bir kez kazanabildi. Kanarya, Avrupa'da evinde çıktığı son 24 maçta sadece 3 defa yenildi.



BİR GÖRÜŞ

Ömer ÜRÜNDÜL

F.Bahçe de G.Saray gibi bizi şaşırtmalı

Fenerbahçe, bu akşam Avrupa kupasındaki ikinci maçına çıkıyor, mutlaka kazanması lazım. Takımın genel durumu çok içi açıcı değil. Ama bu tip maçlar özel müsabakalardır. İşte Galatasaray örneği. Ben dahil kimsenin düşünmediği bir sonuçla büyük bir galibiyet elde etti. Bu maçta başarılı olmanın anahtarı, takım halinde çok iyi mücadele edip, yardımlaşmak ve seyirciyi de maçın içine çekmektir. Fenerbahçe'ye Nice karşısında başarılar diliyorum.