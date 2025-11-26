Ederson bombası!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-2 yendiği müsabakanın ardından sarılacivertli kaleci Ederson'un görüntüleri sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. Brezilyalı kalecinin, rakip taraftarlara cinsel organını tutarak hareket yaptığı iddia edildi. TFF Hukuk Müşavirliği de Ederson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yapılan açıklamada, oyuncunun "hakareti" nedeniyle 41. maddeden tedbirsiz olarak disipline verildiği bildirildi. Benzer durum, iki sezon önce G.Saraylı İcardi için de yaşanmış, Arjantinli oyuncu da aynı maddeden aynı sebeple sevk edilmiş ve 1 maç ceza almıştı. Ederson'a eğer İcardi ile aynı veya daha fazla ceza verilirse, tecrübeli file bekçisi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. F.Bahçe, oyuncusu için savunma verecek. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Gençlerbirliği maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 46. madde, "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle de 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE 41. MADDE

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; futbolculara 2 ila 5 müsabakadan men cezası venilir.