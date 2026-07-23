Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Eğribayat ayrıldı Livakovic sırada
Giriş Tarihi: 23.07.2026

Eğribayat ayrıldı Livakovic sırada

Eğribayat ayrıldı Livakovic sırada
  • ABONE OL
Fenerbahçe iki kalecisiyle yollarını ayırıyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat için Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan açıklama geldi. Çakmak "İrfan Can teklifimizi kabuletti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz" dedi. Başkent ekibi, 28 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinin tamamını karşılayacak. Livakovic için de Dinamo Zagreb ve Torino'nun ilgisi var. Hırvat kalecinin temsilcisi görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Livakovic'ten bonservis beklentisi 5 milyon Euro. Kanarya'nın kale için elinde Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin var. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğribayat ayrıldı Livakovic sırada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA