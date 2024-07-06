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Giriş Tarihi: 6.7.2024

En-Nesyri için ikna turları

Samet YÜKSEL
En-Nesyri için ikna turları

Önünde 17 günü bulunan sarı-lacivertliler, 1.92’lik dev golcü konusunda Sevilla ile orta yolu buldu. Portekizli çalıştırıcının devreye girdiği oyuncu ‘tamam’ dediği an imzayı atacak

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Avusturya'nın Graz kentinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden forvet transferinin 23 Temmuz Salı günü Lugano ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçına kadar bitmesini talep etti. Batshuayi'nin ayrılmasının ardından santrforda sadece Edin Dzeko'ya kalan Portekizli teknik adam, 17 gün içerisinde yeni transferi takımda görmeyi arzu ediyor. Fenerbahçe, bu kapsamda listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri ile görüşmelerini hızlandırdı.

YÖNETİMİN BİR GÖZÜ DE EDİN DZEKO'DA
Yönetim, Faslı golcü konusunda Sevilla kulübüyle anlaşma aşamasına geldi. İspanyollar ile 18 milyon Euro bonservis ücretinde buluşan sarı-lacivertli takım, Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyen 1.92'lik dev yıldızı ikna etme turuna çıktı. En- Nesyri için Mourinho'nun da devreye girdiği ve golcü oyuncunun 'tamam' dediği an artık iş imzaya kalacak. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzekoda takımda kalıp kalmama konusunda hâlâ net bir karar vermedi. Suudi Arabistan'dan gelen teklifler, 38 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı. Dzeko'nun kararını bekleyen yönetim, gelecek cevaba göre bir santrfor daha alacak.
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En-Nesyri için ikna turları
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