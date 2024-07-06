En-Nesyri için ikna turları

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Avusturya'nın Graz kentinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktörBatshuayi'nin ayrılmasının ardından santrforda sadece Edin Dzeko'ya kalan Portekizli teknik adam, 17 gün içerisinde yeni transferi takımda görmeyi arzu ediyor.Yönetim, Faslı golcü konusunda Sevilla kulübüyle anlaşma aşamasına geldi. İspanyollar ilesarı-lacivertli takım, Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyen 1.92'lik dev yıldızı ikna etme turuna çıktı.Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzekoda takımda kalıp kalmama konusunda hâlâ net bir karar vermedi. Suudi Arabistan'dan gelen teklifler, 38 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı.