En-Nesyri kararsız Maximin ‘evet’ dedi

Fenerbahçe bir yandan santrfor transferine yoğunlaşırken, diğer yandan sol kanat takviyesini tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertli takımın sol kanat listesinde birinci sırasında yer alan ve Jose Mourinho'nun çok istediği Allan Saint-Maximin cephesinden olumlu yanıt geldi. Oyuncu, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi.
Al-Ahli ile kiralık transfer için görüşmeler sıkı bir şekilde sürdürülüyor. 27 yaşındaki Fransız sol kanadın kazandığı 12 milyon Euro'luk maaşın 5-6 milyon Euro seviyelerine inmesi için yoğun mesai harcanıyor.
TEKLİF 10 MİLYON EURO'DAN 7 YILLIK KONTRAT!
Santrfor listesinde birinci sırada yer alan En-Nesyri, Suudi Arabistan'dan teklif aldı. Al- Qadsiah takımı, Faslı oyuncuya senelik 10 milyon Euro'dan 7 yıllık kontrat önerdi. Golcü futbolcu aldığı bu tekliften önce Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken, şimdi düşünmek için süre istedi.
Sarı-lacivertli takım ise 27 yaşındaki futbolcuya senelik 5 milyon Euro teklifte bulundu.
Başarılı oyuncunun net kararını 2-3 gün içerisinde vermesi bekleniyor.
Maximin kimdir?
Sol kanat pozisyonunda oynayan Maximin, hızıyla ve dribbling becerileriyle dikkat çekiyor. Monaco ve Newcastle gibi önemli takımlarda forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu 18 milyon Euro piyasa değerine sahip.