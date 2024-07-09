En-Nesyri kararsız Maximin ‘evet’ dedi

Fenerbahçe bir yandan santrfor transferine yoğunlaşırken, diğer yandan sol kanat takviyesini tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertli takımın sol kanat listesinde birinci sırasında yer alan veAl-Ahli ile kiralık transfer için görüşmeler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.Santrfor listesinde birinci sırada yer alan En-Nesyri, Suudi Arabistan'dan teklif aldı.Sarı-lacivertli takım ise 27 yaşındaki futbolcuyaBaşarılı oyuncunun net kararını 2-3 gün içerisinde vermesi bekleniyor.Sol kanat pozisyonunda oynayan Maximin, hızıyla ve dribbling becerileriyle dikkat çekiyor. Monaco ve Newcastle gibi önemli takımlarda forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu 18 milyon Euro piyasa değerine sahip.