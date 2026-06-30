Eyvah! Vedat sakatlandı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam eden Fenerbahçe'de dün üzücü bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olarak İstanbul'a gelen Vedat Muriqi, sakatlık yaşadı. Antrenman esnasında adalesinde ağrı hisseden Kosovalı golcü, sedyeyle sahayı terk etti. Hemen Bolu'da hastaneye götürülen deneyimli oyuncunun MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 32 yaşındaki futbolcunun 6 haftaya kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

KANTE'DEN DE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Dünya Kupası son 32 turunda İsveç ile oynayacakları maç öncesi idmanda dizinden sakatlık yaşadı. Karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu arada Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı. Durumu ciddi olmayan Brezilyalı yıldız, tedbir amaçlı dinlendiriliyor.



Vedat Muriqi, 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda forma giyemeyecek.