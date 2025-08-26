Eyvah! Yine Vincic

Fenerbahçe'nin 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermesi açısından büyük önem taşıyan Benfica rövanşını, Türk futbolseverlerin aşina olduğu bir isim yönetecek; Slavko Vincic... Sloven hakem, geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta görev yapmış ve Süper Lig'de 55 yıl sonra derbi yöneten ilk isim olarak tarihe geçmişti. O karşılaşma 0-0 biterken, Fenerbahçe'nin 14. dakikada Oğuz Aydın'la bulduğu golden önce Szymanski'nin Muslera'ya yaptığı faul nedeniyle gol geçerli sayılmamıştı. Vincic, 2018-19 Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Benfica arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı da yönetmişti. 1-0'ın rövanşı 1-1 bitince turu Portekiz ekibi geçmişti. Yarın Luz Stadı'ndaki mücadelede Sloven hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak. VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.



BU SEZON İLK AVRUPA MAÇI

45 yaşındaki Maribor doğumlu Slavko Vincic, 2000 yılından bu yana hakem olarak görev yapıyor. 2010'da FIFA kokartını takan tecrübeli isim, kariyeri boyunca 480 maçta düdük çaldı. Bu sezon şu ana kadar Slovenya Prva Liga'da 2 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada düdük çalmıştı.