F.Bahçe 1 puana şükretti!

67'DE HAMLESI KALMADI

Tedesco, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada İsmail ve Nene'yi yoğun maç programı nedeniyle dinlendirdiğini dile getirdi. Ancak Samsunspor'un etkili futbolu karşısında sarı-lacivertliler, çaresiz kalınca bu oyuncuları ikinci yarının başıyla birlikte sahaya sürdü. Hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Nice'e attığı gollerle galibiyette büyük rol oynayan Kerem Aktürkoğlu ise 45 dakika sonunda yedek kulübesine geldi. Fenerbahçe'de 67. dakikada değişiklik hakları tamamen doldu. Ancak Tedesco'nun bu hamleleri sonuçsuz kaldı. Samsun'un hocası Reis ise ilk değişikliğini 77'de yaptı.

SEMEDO: KENDİMİZİ SUÇLAMALIYIZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Nelson Semedo, Samsun'da büyük bir fırsat tepkilerini söyledi. Portekizli futbolcu, "Rakibimiz bizden iyiydi. Birileri suçlanacaksa eğer kendimizi suçlamalıyız. Devam etmeliyiz, çok maç var ama, bu oyundan daha iyisini koymalıyız. Bu maçta bir galip olsaydı, Samsun olurdu" dedi.





ŞUT YOKSUNU!

Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, dün akşam en rahat maçlarından birisini oynadı… Sarı-lacivertli takım, 90 dakika boyunca 6 şut denemesinde bulunurken, sadece 1 kez çerçeveyi tutturdu. Kırmızı-siyahlılar ise 12 şut denemesinde 4 kez isabet sağladı.



TEK GALİBIYET GÖLE'DEN

F.Bahçe, bu sezon tek deplasman galibiyetini geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı ile sarı-lacivertliler, dışarıda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti. Bu sezon görev yapan Mourinho ve Tedesco, oynadıkları 3 deplasman maçında galibiyet göremedi.



REİS: ONLARDAN DAHA GÜÇLÜYDÜK

OYUNCULARIYLA gurur duyduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk 15 dakika dışında üstün olan bizdik" dedi ve şöyle devam etti: "Açıkçası, daha fazla puan hak eden taraftık. Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey, takım halinde daha güçlü olmamızdı. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik daha net pozisyonlar yakalayabilirdik."



SKRİNİAR CEZALI

Fenerbahçe'de Milan Skriniar gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak futbolcu, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 9. haftasında evinde Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.



SAMSUN'U GEÇEMIYOR

FENERBAHÇE, Samsunspor'a karşı olan şanssızlığını dün de kıramadı. Rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmada berabere kalan sarı-lacivertli takım, yine yenişemedi. Son iki sezonda sadece 1 galibiyet alabildi. İşte o maçlar:F.BAHÇE-SAMSUN: 1-1

SAMSUN-F.BAHÇE: 2-2

F.BAHÇE-SAMSUN: 0-0

SAMSUN-F.BAHÇE: 0-0